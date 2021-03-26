Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге банков по клиентскому сервису A+Loyalty

Райффайзенбанк занял первое место в интегральном индексе лояльности банков, подготовленном Yes! Group. Лидирующая позиция в рейтинге означает, что активные пользователи банковских услуг высоко оценили Райффайзенбанк по трем основным критериям: готовность рекомендовать знакомым, удовлетворение сервисным обслуживанием, намерение обратиться в банк в будущем.

Методология исследования основана на опросе пяти тысяч человек, являющихся активными клиентами банков. Они оценивали три канала обслуживания (ДБО, контакт-центр и физические офисы) и пять продуктов (потребительский кредит, кредитная и дебетовая карты, депозит и накопительный счет). В рейтинге приняли участие топ-25 банков, оказывающих услуги физическим лицам.

«Мы очень гордимся высокой оценкой пользователей банковских услуг, и особенно – тем, что клиентам хочется возвращаться к нам снова, – сказал Роман Зильбер, руководитель дирекции по обслуживанию физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка. – Лучшее клиентское обслуживание – в ДНК нашего банка. Это цель и смысл нашей бизнес-модели».

Более подробная информация о рейтинге доступна на сайте.