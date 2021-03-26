В Омской области будут судить умершего отца, из-за которого на пожаре погибла и его дочь

ФОТО: СУ СК по Омской области

Завершено расследование уголовного дела по факту пожара в поселки Любинский. Напомним, 10 января этого года около 7 часов вспыхнул один из домов. Все случилось из-за пьяного 30-летнего главы семейства.

- Он бросил непотушенный окурок в мусорное ведро, из-за чего произошел пожар и сильное задымление. Во время пожара от острого отравления окисью углерода погибли сам 30-летний мужчина и его 3-летняя дочь, пострадали 24-летняя супруга и 5-летний сын. Их сосед помог вынести из горевшего дома, - рассказали подробности происшествия в пресс-службе омского следкома.

Заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обвиняется как раз погибший сибиряк. В следком сообщили, что учли желание родственников погибшего и направили уголовное дело в суд, несмотря на его смерть.