Переболевшим коронавирусом с высоким уровнем антител прививку пока делать не надо. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Продолжается вакцинация в Омской области. Тем временем, в региональном минздраве назвали противопоказания для получения препарата от коронавируса «Спутник V». Они бывают временными и абсолютными. К первым относят обострение на момент вакцинации любого ОРЗ. Таким пациентам лучше подождать 2 недели.

Абсолютные противопоказания – это когда на первую прививку возникла очень сильная реакция, которая выражалась в температуре под 39 и выше 39. Тысячу раз подумать перед тем, как получить вакцину, стоит и людям с онкологией, а также пациентам с проявлением иммуносупрессивных, тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов. Им можно ставить прививку от ковида только по решению лечащего врача или

Также омичам, переболевшим ковидом более чем за шесть месяцев до вакцинации, стоит сдать анализ на антитела. Переболевшим коронавирусом с высоким уровнем антител прививку пока делать не надо.

Кроме того, переболевшим ковидом более чем за шесть месяцев до вакцинации стоит сдать анализ на антитела.