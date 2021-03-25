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Общество25 марта 2021 14:25

Омск вошел в число городов с низким уровнем загрязнения воздуха

Оценку качества атмосферного воздуха проводил Росгидромет.
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Исследование проводилось в 12 городах нашей страны, включенных в Федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Изучалась динамика уровня загрязнения атмосферного воздуха на протяжении четырех лет в таких крупных промышленных центрах как Магнитогорск, Челябинск, Новокузнецк, Череповец и других. По сравнению с остальными 11 городами, которые принимали участие в исследовании, Омск выглядит наиболее выигрышно – начиная с 2017 и по 2020 включительно, уровень загрязнения воздуха здесь оставался на стабильно низком уровне.

Более подробную информацию об этом исследовании Росгидромет обещает разместить на своем официальном сайте в июне нынешнего года.

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