В Омске за сутки родились сразу две двойни

За сутки в Омске родились две пары близнецов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С разницей менее чем в сутки на свет в Омске появились две двойни. В одной из семей сейчас радуются рождению девочки и мальчика, а в другой двух братьев.

Как рассказали в пресс-службе минздрава, брат и сестра родились вчера вечером, а сегодня в обед появились братья. Все дети родились здоровыми и крепким. Появившиеся раньше двойняшки уже находятся в одной палате с матерью, а те, кто родился в обед только готовятся к переводу в палату «мать и дитя», но причин волноваться о их состоянии нет. Сотрудники роддома оказывают молодым мамам всю необходимую помощь.