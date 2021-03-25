При Солдатовой в омском минздраве закупали аппараты ИВЛ без функций, необходимых для больных коронавирусом

Для большинства ковидных пациентов нужны были ИВЛ с возможностью неинвазивной вентиляции легких. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федерального казначейства по Омской области, на котором подробнее рассказали о нарушениях в закупках минздрава при экс-министре здравоохранения Ирине Солдатовой.

После масштабной проверки закупок ведомства выяснилось, что при решении о покупке необходимых для лечения коронавируса аппаратов искусственной вентиляции легких, в ведомстве не проконсультировались с врачами больниц.

- В ходе проверки установлено, что Минздрав не запрашивал и не изучал реальную потребность медучреждений в необходимости того или иного медицинского оборудования, регламентированного Минздравом России для организации койко-места для больных коронавирусом. Закупка оборудования осуществлялась без учета фактической потребности медучреждений иногда и без учета специфики требований к аппаратам для данной категории больных, - сообщил заместитель руководителя УФК по Омской области Виктор Новосильцев.

Оказалось, что минздрав закупил аппараты ИВЛ без функции неинвазивной вентиляции. Это способ вентиляции легких через дыхательный контур в виде маски, когда пациент еще способен дышать сам. Именно такой способ был нужен в большинстве случаев для заразившихся коронавирусом. В ведомстве же закупили аппараты, которые способны только на инвазивную вентиляцию. Этот способ предусматривает введение в трахею специальной трубки для подачи кислорода. Поэтому многие аппараты не использовались для обустройства ковидных мест и были переданы в другие отделения.