В Омске сожгли в печи 15 килограммов наркотиков

В омске сожгли наркотиков на 44 миллиона. Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области

В Омске в котельной АО «Омск РТС» накануне сожгли более 15 килограммов разных наркотиков. Среди них были героин, гашиш, марихуана и разные виды синтетики. По примерным подсчетам такое количество наркотиков могло превратиться в 52 тысяч разовых доз, а продавцы могли бы заработать на них более 44 миллионов рублей. Также в топку отправили еще 24 килограмма реагентов для изготовления наркотиков. При сожжении присутствовали представители региональных управлений МВД и ФСБ, а также Минздрава и Минприроды.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ, все уголовные дела, по которым наркотики проходили как вещественные доказательства, уже закрыты. Расследования по ним завершены, а подозреваемым вынесены приговоры в суде