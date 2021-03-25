Двое омичей украли батареи на металлолом из здания, признанного памятником культуры

Злоумышленников задержали. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На необычное дело пошли двое омичей. Они украли из заброшенного дома по улице Почтовая чугунные радиаторы, чтобы сдать их на металл и получить деньги. Здание, куда проникли воришки, давно признано памятником культуры. Оно охраняется законом. О краже в полицию заявили местные жители.

На место сразу же прибыл участковый. Как выяснилось, одному из соседей этого дома удалось сфотографировать преступников.

- Установив приметы подозреваемых, полицейские задержали двоих мужчин – 37 и 39 лет, оба ранее неоднократно судимы, проживают в Центральном округе. Задержанные рассказали оперативникам, что демонтировали 6 чугунных батарей и на грузовом автомобиле вывезли в пункт приема металлолома, где сдали за 10 000 рублей, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Вырученные деньги оба потратили на еду, покупку смартфона и алкоголь. По статье кража на омичей завели уголовное дело. Представитель департамента имущественных отношений администрации города Омска оценил ущерб в 29 500 рублей.