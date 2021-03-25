В Омске стелу «Город трудовой доблести» планируют заложить в День Победы

Такой проект выбрали россияне для стелы "Город трудовой доблести" во всех городах, получивших это звание. Фото: пресс-служба администрации Омска

Стало известно, как будет выглядеть стела трудовой доблести Омска. Разные проекты собирали со всей страны, чтобы выбрать для мемориала в разных городах единый стиль. Большинством голосов выбрали проект московского архитектора Дениса Стритовича. В голосовании принимали участие главы городов трудовой доблести, эксперты творческого совета Российского военно-исторического общества и обычные россияне. К сожалению, ни один из трех проектов омичей победителем не стал.

В Омске местом для стелы выбрали площадь возле памятника труженикам тыла. Как сообщили в пресс-службе мэрии, заложить мемориал планируют в торжественной обстановке 9 мая, а завершить строительство через год, в 2022 году. Напомним, что Омск получил звание «Города трудовой доблести» в прошлом году по указу президента.