Ходить до 11 вечера в Омске буду еще и трамваи

В Омске планируют сделать магистральными 6 трамвайных маршрутов.

Уже довольно долгое время в Омске по новой схеме работают несколько маршрутов. Они ходят с раннего утра с 6:00 и до позднего вечера до 23:00. Пока по такой схеме работают только троллейбусы №3, 4 и 67 и 22 автобус. По данным мэрии, они приобретают все большую популярность среди омичей, о чем говорят повысившиеся показатели перевозки пассажиров.

В час-пик трамваи будут ходить с минимальным интервалом. Фото: пресс-служба администрации Омска

В администрации рассказали, что планируют запустить по такой же схеме работу 6 трамвайных маршрутов. Они тоже станут магистральными и будут начинать работать рано утром, а заканчивать поздно вечером. Интервал движения в часы пик не должен превышать 12 минут. Планируется, что работать по-новому станут маршруты №1, 2, 4, 7, 8 и 9.