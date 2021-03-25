В Омске в Нефтяниках на светофоре сбили 16-летнего подростка

В ДТП пострадала школьница. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня утром в районе Нефтяников произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Об аварии на проспекте Мира в Госавтоинспекцю сообщили около 10:10.

Предварительно известно, что 36-летняя омичка за рулем «Ниссана» ехала в сторону улицы Химиков и недалеко от «Кристалла» на перекрестке сбила 16-летнюю девушку. Она переходила дорогу на красный сигнал светофора. После аварии подростка увезли в больницу. За ее здоровьем сейчас наблюдают медики. По факту аварии проводится проверка, после которой будут установлены все детали произошедшего, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.