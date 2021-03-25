За последние сутки коронавирусом в Омской области заразились 93 человека

В районах области продолжают фиксировать значительный прирост заболевших. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области коронавирусом заразились 93 человека за сутки. 61 из них сможет получать лечение амбулаторно, а 32 омичам придется отправиться для лечения в ковидные госпитали. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 43 262 случая заражения.

Сегодня выздоровели 206 омичей. За все время наблюдения справиться с ковидом смогли 34 935 человек.

К сожалению, от коронавируса продолжают погибать люди. Сегодня медики констатировали 6 летальных случаев, это немного больше, чем обычно в последнее время. Всего с начала пандемии от ковида погибли 1 308 омичей.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 61, Омский район – 8, Таврический район – 4, Муромцевский, Полтавский районы – 3, Кормиловский, Седельниковский районы – 2, Большереченский, Горьковский, Калачинский, Колосовский, Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Тарский, Тюкалинский, Шербакульский районы - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.