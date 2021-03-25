Омичи на видео показали, как затопило целую улицу

По улице не могут пройти люди, а машины постоянно застревают.

В Омск понемногу приходит весна, и снег начинает активно подтаивать. На улице 2-я Челюскинцев в Центральном округе образовалось столько воды, что затопило целую улицу и захватило соседнюю. Омичи на видео сняли огромную лужу, которую перейти без высоких резиновых сапог точно не получится. А чуть дальше вода смешалась с талым снегом, накопившемся за зиму. Теперь в этой снежной каше застревают автомобили. На кадрах видео видно, что одна машина уже стояла в снега, и пока автор показывал, как далеко растеклась лужа, увяз второй автомобиль, по словам владельца, полноприводный.

- Вот так дела обстоят на 2-ой Челюскинцев. И никто ничего не убирает и не вывозит, - говорит автор. Под постом другие омичи также поделись своими видео водители, застрявшие на этом участке.

- Стоим, как пингвины на льдине, - рассказала девушка, оказавшаяся в затруднительном положении. – Что делать, не понятно. Все застряли. Тут воды по колено.

Девушка в видео даже не смогла отойти от машины, потому что под тонким слоем снега тоже скопилась вода. На ее видео видно еще несколько застрявших машин и еще несколько местных жителей, которые рассказывают о том, что неоднократно просили что-то сделать с лужей.