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Происшествия25 марта 2021 10:34

По Омску прокатилась волна минирования школ

Массовая эвакуация детей не понадобилась - у них сейчас весенние каникулы
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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В полиции ситуацию не комментируют.

Фото: ВКонтакте

По Омску снова прокатилась серия минирований. На электронную почту нескольких десятков школ поступили сообщения от анонима о том, что в здании находится бомба. Информацию об этом "Комсомолке" подтвердил свой источник, знакомый с ситуацией.

Однако больших проблем удалось избежать - массовая эвакуация детей не понадобилась. Школьники сейчас находятся на весенних каникулах. Какие цели преследовали сообщившие о минировании, неизвестно.

Сайт "Комсомольская правда в Омске" обратился за комментариями в полицию. Там факт новой волны минирования в городе не подтвердили, но и не опровергли.

- У нас не будет комментария по поводу этой информации, - ответили в пресс-службе УМВД.

ЧП