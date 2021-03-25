По Омску прокатилась волна минирования школ

В полиции ситуацию не комментируют. Фото: ВКонтакте

По Омску снова прокатилась серия минирований. На электронную почту нескольких десятков школ поступили сообщения от анонима о том, что в здании находится бомба. Информацию об этом "Комсомолке" подтвердил свой источник, знакомый с ситуацией.

Однако больших проблем удалось избежать - массовая эвакуация детей не понадобилась. Школьники сейчас находятся на весенних каникулах. Какие цели преследовали сообщившие о минировании, неизвестно.

Сайт "Комсомольская правда в Омске" обратился за комментариями в полицию. Там факт новой волны минирования в городе не подтвердили, но и не опровергли.

- У нас не будет комментария по поводу этой информации, - ответили в пресс-службе УМВД.