По Омску прокатилась волна минирования школ

В полиции ситуацию не комментируют.
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По Омску снова прокатилась серия минирований. На электронную почту нескольких десятков школ поступили сообщения от анонима о том, что в здании находится бомба. Информацию об этом "Комсомолке" подтвердил свой источник, знакомый с ситуацией.
Однако больших проблем удалось избежать - массовая эвакуация детей не понадобилась. Школьники сейчас находятся на весенних каникулах. Какие цели преследовали сообщившие о минировании, неизвестно.
Сайт "Комсомольская правда в Омске" обратился за комментариями в полицию. Там факт новой волны минирования в городе не подтвердили, но и не опровергли.
- У нас не будет комментария по поводу этой информации, - ответили в пресс-службе УМВД.