Шествие «Бессмертного полка» планируют провести в очном формате

В этом году организаторы хотят провести шествие в обычном формате. Фото: vk.com/polk55

В Омске уже начали подготовку к грядущему празднованию Дня Победы. Организаторы надеется, что большинство мероприятий в этом году можно будет провести в обычном формате. О такой возможности говорят и организаторы, пожалуй, самой массовой акции на этот праздник, «Бессмертного полка».

- Мы готовимся к шествию очному, очень надеемся, что получится, но о деталях пока говорить рано, - сказала РБК сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева.

В штабе также отметили, что надеются на очный формат, но проводят подготовку и к возможному онлайн-шествию. Как именно пройдет празднования Дня Победы в Омске будет зависеть от решения оперштаба по коронавирусу.