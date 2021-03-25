В Омске 10 дней ищут пропавшую школьницу

Девушка ушла из дома почти 10 дней назад. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В соцсетях к омичам обратились за помощью волонтеры поисковых отрядов. К ним поступило сообщение о поисках 16-летней Даны Водянович. Как сообщают родственники, девушка ушла из дома на улице 21 амурская 15 марта коло 17:00, и с тех пор с ней не могут связаться и ничего не знают о ее месте нахождения.

Приметы Даны: Рост около 170 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы и карие глаза.

В момент ухода была одета в черное полупальто с вязаным воротником, черные лосины и черные кроссовки adidas с белыми полосками.

Всех, кто видел Дану, или знает, где она может находиться просят сообщить в поисковые отряды или полицию.