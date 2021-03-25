Омич усомнился в методах целительницы и задушил ее

В обстоятельствах преступления разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омской области занимаются расследованием жестокого убийства 80-летней пенсионерки из Марьяновки. Женщина зарабатывала на жизнь целительством и как обычно взяла очередного клиента. 52-летний житель Тарского района жаловался на постоянные головные боли и целительница обещала помочь. Но после нескольких сеансов мужчине не стало лучше. Об этом он и сказал на очередном приеме 13 марта. Разгорелась ссора в ходе которой мужчина связал пенсионерку, а сам отправился искать «волшебную целительную монету», которая точно должна была помочь. Но ее омич так и не нашел, из-за чего вернулся к связанной целительнице и задушил ее.

- При допросе и проверке показаний на месте задержанный признался в содеянном. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, следствие намерено провести подозреваемому психолого-психиатрическую экспертизу по вопросу вменяемости, - уточнили в пресс-службе СУ СК по Омской области.