Омич угнал машину с автомойки и попал на ней в аварию

После наезда на сугроб у машины повредился передний бампер. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Во время ночного патрулирования на улице Богдана Хмельницкого сотрудники ДПС увидели «Хонду Цивик», въехавшую в сугроб. Водителя нигде не нашли, а авто мешало проезду других машин. Ее забрали на штрафстоянку.

А утром в одно из отделений полиции обратился 26-летний омич с заявлением о пропаже автомобиля. Накануне он оставил машину модели «Хонда Цивик» на автомойке, но когда пришел забирать авто, его не оказалось на месте. Куда но пропало сотрудники не смогли объяснить. Следователи установили, что эвакуированный ночью автомобиль принадлежит омичу, а к его угону причастен 21-летний сотрудник автомойки, который должен был сделать химчистку салона. Когда парня задержали, он рассказал, что решил прокатиться на чужой машине, но проехал совсем немного. Примерно через три остановки он не справился с управлением и врезался в сугроб. Испугавшись последствий, он бросил машину на месте ДТП, а сам ушел домой.

Теперь на автомойщика завели уголовное дело за угон без цели хищения, а также административное дело за нарушение правил парковки, сообщили в пресс-службе полиции.