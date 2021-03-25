В Омске начали судить банду мошенников, обманувших 79 омичей на медицинских услугах

Фигурантами дела стали 15 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторое время назад в Омске стало известно о том, что 4 года, с 2013 по 2017, действовала группа мошенников из 15 человек. Как установило следствие, они зарегистрировали несколько организаций в том числе такие как ООО «Источник красоты», ООО «Афродита», ООО «Ника», чтобы якобы оказывать медицинские услуги. По факту они не проводили никаких медицинских манипуляций, а просто пользовались бытовыми диагностическими приборами.

За 4 года 79 омичей успели воспользоваться их услугами и заплатить за это 7,5 миллионов. Эти деньги участники банды делили между собой. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Советского округа , свою вину в преступлении подозреваемые не признали. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.