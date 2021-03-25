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Общество25 марта 2021 7:06

За ночную рыбалку на осетра омичу грозит штраф до полумиллиона рублей

Мужчина рыбачил сетями во время нереста
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич по ночам вылавливал краснокнижных рыб.

Фото: Нигина БЕРОЕВА

В Омской области на нелегальной рыбалке поймали жителя деревни Покрово-Иртышское. Установили, что в середине лета прошлого года 44-летний омич ночью незаконно рыбачил на Иртыше во время нереста. Сетями он выловил стерлядь, судака, щуку, леща и сибирского осетра. Некоторые из этих рыб занесены в Красную Книгу Российской Федерации. Их массовый вылов запрещен. Также в ходе следствия выяснилось, что омич хранил у себя 8 тушек краснокнижного осетра, которые приобрел у неизвестного.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с мужчины хотят взыскать штраф за причиненный ущерб в размене более 464 тысяч рублей. Сейчас дело находится на рассмотрении в Омском районном суде.