За ночную рыбалку на осетра омичу грозит штраф до полумиллиона рублей

Омич по ночам вылавливал краснокнижных рыб. Фото: Нигина БЕРОЕВА

В Омской области на нелегальной рыбалке поймали жителя деревни Покрово-Иртышское. Установили, что в середине лета прошлого года 44-летний омич ночью незаконно рыбачил на Иртыше во время нереста. Сетями он выловил стерлядь, судака, щуку, леща и сибирского осетра. Некоторые из этих рыб занесены в Красную Книгу Российской Федерации. Их массовый вылов запрещен. Также в ходе следствия выяснилось, что омич хранил у себя 8 тушек краснокнижного осетра, которые приобрел у неизвестного.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с мужчины хотят взыскать штраф за причиненный ущерб в размене более 464 тысяч рублей. Сейчас дело находится на рассмотрении в Омском районном суде.