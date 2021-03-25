В Омском воздухе нашли серьезные выбросы оксида углерода

В Кировском округе зафиксировали повышенное содержание угарного газа в воздухе. Фото: Алексей ФОКИН

Совсем недавно Омск назвали одним из самых грязных городов России. В экологическом рейтинге мы заняли предпоследний строчку. И накануне зафиксировали очередное подтверждение этому.

В воздухе нед городом вчера, 23 марта, фиксировали серьёзное превышение содержания угарного газа. Замеры проводили специалисты Обь-Иртышского УГМС, которые постоянно следят за качеством воздуха. Один из стационарных постов в Кировском округе зафиксировал превышение в 1,3 ПДК по оксиду углерода, сообщили синоптики. В других районах превышений не обнаружили.

Выбросы быстро рассеялись из-за благоприятных погодных условий, и сейчас уровень загрязнения воздуха в целом пониженный. Такая же тенденция сохранится в ближайшие дни. Стоит отметить, что выбросы оксида углерода опасны тем, что являются вредными, но не имеют ни цвета, ни запаха. Обнаружить их в воздухе без специальных тестов невозможно.