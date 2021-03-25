Появилось видео гейзера на реке Иртыш у Омской крепости

Теплая вода начала бить прямо из под льда. Фото: ВКонтакте

Свидетелем необычной картины стал омич. Он прогуливался по набережной реки Иртыш, когда увидел нечто странное. Прямо из-под льда Иртыша около берега начала бить струя воды. Сибиряк снял это на видео и поделился им в соцсетях.

- Такого в Омске я еще не видел! Это реально гейзер высотой метров 10. Что бы это могло быть? Напор серьезный и вода, похоже, горячая, - говорит на ролике автор видео.

Омичи в комментариях разошлись во мнениях. К версии, что это гейзер, многие отнеслись по понятным причинам скептически.

- Это простой прорыв трубы, - написал один из омичей.

Другие засомневались и в этом объяснении:

- А какая труба у Омской крепости уходит в Иртыш? - парировал другой сибиряк.