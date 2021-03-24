Омского бизнесмена застрелили во дворе его дома

Появилась информация, что накануне 23 марта в Омске в Ленинском округе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Его нашли во дворе одного из домов недалеко от припаркованного автомобиля.

По некоторым данным погибшим может быть 52-летний омский бизнесмен. Его фирма просуществовала 20 лет и занималась изготовлением тентов и каркасов для грузовых автомобилей. Предполагают, что у погибшего была с собой большая сумма денег, но ее не тронули. В пресс-службе следственного комитета комментировать ситуацию пока не стали.