Хозяин омского аэропорта Поповка купил последний летавший ТУ-154

В Омске может появиться музей авиации в настоящем ТУ-154.

Как стало известно, накануне владелец аэропорта Поповка, который расположен под Омском, совершил крупную покупку. Он приобрел последний летавший самолет марки ТУ-154. Свой последний рейс этот самолет совершил 28 октября прошлого года, он перевез 140 человек из мирного в Новосибирск. После этого его купил омский предприниматель.

По его словам, сейчас самолет в Новосибирске и его готовят к перевозке в Омск.

- Сейчас он находится в Новосибирске, в этом году буду перевозить его в Омск. Уже посидел за штурвалом! После того как доставлю его в Поповку, открою на его базе ресторан и музей гражданской авиации, - рассказал Анисимов НГС55.