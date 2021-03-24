Омич помог полиции задержать грабителя, вырвавшего у женщины сумку

Задержать грабителя помог случайный прохожий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одному из участковых накануне знакомый сообщил, что в подъезде дома на улице Конева неизвестный вырвал у женщины сумку и сбежал. Участковый сообщил в отделение и отправился на место преступления. По пути туда он встретил прохожего, который удерживал другого мужчину. Оказалось, это и был грабитель. Неизвестный омич помог его задержать и передал участковому вместе с награбленным.

Позже выяснилось, что потерпевшей стала 56-летняя омичка, проживающая в Кировском округе. Она возвращалась домой, когда а нее напал 35-летний омич. Он был ранее судим за подобные преступления. Сейчас он находится под стражей.