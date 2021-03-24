Выступлениями учеников ДШИ №5 восхитилась мэр Омска

Об этом градоначальница написала в своем инстаграме. Оксана Фадина запостила фото и видео с мероприятия и поделилась восторженными эмоциями:

- Впечатления от вечера непередаваемые… Столько уникальных, талантливых, перспективных воспитанников порадовали нас игрой на баяне, аккордеоне, домбре, скрипке и других музыкальных инструментах. Каждая мелодия находит свой отклик в сердце, волнует душу, заставляет о чем-то вспомнить или задуматься.

Детская школа искусств №5 сегодня – один из активных культурных центров как Кировского округа, так всего города. Здесь азы музыки постигают 320 юных омичей, а всего через это учебное заведение в минувшие годы прошло 1360 человек. Причем для 180 из них музыка стала делом жизни – они работают преподавателями в музыкальных школах Омска, других городов нашей страны и даже за рубежом. 6 из них остались преподавателями в роднои школе.

Мэр пожелала руководителям, обучающимся и всему педагогическому коллективу здоровья, вдохновения и творческой энергии.

- Регулярное оттачивание навыков – это труд, и пусть ваш труд знаменуется победами, успехом и признанием ветеранов, - такими словами заключила свой пост Оксана Николаевна.