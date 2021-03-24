В Омске яйца резко подорожали до 120 рублей

Необычно высокий ценник на яйца заметили омичи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске уже несколько недель подряд дорожает яйцо. Официальные данные минэкономики говорят о том, что за неделю продукт поднялся в цене почти на 5 рублей. По последим данным на 15 марта десяток яиц можно было в среднем купить за 76,5 рублей, а за неделю до этого цена составляла 71,8 рублей.

В подорожании яиц нет ничего удивительного, цена на них традиционно поднимается в преддверии Пасхи, которую в этом году отмечают 2 мая. Но многие запасаются яйцами заранее. Омичи ощутили повышение цен, заметив в одном из магазинов уж очень высокий ценник на яйцо. Он достигал 120 рублей за десяток. Конечно, на полках магазинов всегда были яйца чуть дороже среднего, но такая цена поразила омичей.

- Они золотые что ли? – удивился автор поста.