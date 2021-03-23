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Общество23 марта 2021 8:10

Женщина и маленький ребенок пострадали в аварии на Левобережье в Омске

Оба сейчас находятся в больнице
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В аварии иномарок пострадал ребенок.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня ранним утром около 7:40 в полицию поступило сообщение о серьезном ДТП на Левом берегу. Все произошло на перекрестке улиц Крупская и Перелета. Столкнулись два «Рено Логан». За рулем одного из них был 60-летний омич, а вторым управлял 42-летний мужчина.

Известно, что водители серьезно не пострадали, а вот пассажирам 42-летнего водителя, женщине и 4-летнему ребенку, понадобилась помощь медиков. Их с места аварии забрала скорая, сейчас они находятся в больнице.

В Обстоятельствах аварии будут разбираться следователи, сообщили к пресс-службе УМВД. В ближайшее время проведут проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.