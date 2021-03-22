Стаи бродячих животных пугают жителей. Фото: ВКонтакте

Омичи снова жалуются на стаи бродячих собак. На этот раз опасные животные терроризируют жителей Ленинского округа. Псы сбиваются в стаи и пугают прохожих. Они неоднократно жаловались на собак. Люди боятся отпускать детей на улицу одних.

В мэрии уже прокомментировали ситуацию. Там напомнили, что по закону если Спецавтохозяйство поймало животное, то в ведомстве его должны стерилизовать, вакцинировать, чипировать и вернуть обратно в естественную среду обитания. Но пообещали отправить в Ленинский округ бригаду для отлова собак.

- Если собаки проявляют агрессию по отношению к людям - необходимо подать заявку на отлов агрессивных особей в свою управляющую организацию или комитет территориального общественного самоуправления,юридические лица, хозяйствующие субьекты могут обратиться напрямую в "Муниципальный приют для животных". Телефон для справок- 44-67-43. Завтра на указанную в сообщениях территорию будет направлена бригада для отлова, - сказали в бюджетном учреждении "Муниципальный приют для животных" Омска.