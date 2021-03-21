На омской трассе в аварии фуры с внедорожником погибли два человека

От легковушки ничего не осталось. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Жуткая авария произошла на трассе в Омском районе поздно вечером. На 833-м километре дороги Челябинск-Новосибирск водитель внедорожника «Митсубиси Аутлендер» допустил ошибку: он не выдержал безопасную дистанцию до идущей впереди фуры. В итоге после небольшого столкновения джип выбросило на встречную полосу. Там как раз ехала фура «Вольво». Избежать аварии водителю грузовику не удалось.

Удар был такой силы, что внедорожник буквально подмяло под кабину фуры. Машина превратилась в груду железа - ее сильно смяло. Как сообщает пресс-служба омской полиции, в результате аварии погибли два человека - водитель и пассажир внедорожника. Шансов выжить у них не было. Проводится проверка.