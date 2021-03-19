Летом появится прямой рейс из Омска до Сочи

Прямые рейсы начнут летать в Сочи с начала лета. Фото: Евгений Цуприк

В прошлом году из-за пандемии многие омичи не смогли отправиться в отпуск к морю. Закрытыми были не только внешние границы, но и внутренние, поэтому проблемно было попасть даже на российские курорты. Но сейчас ограничении снимаются. В пресс-службе омского аэропорта сообщили, что в этом году в Омске начнет работу новая авиакомпания Smartavia. Пока она будет выполнять только один прямой рейс из Омска в Сочи.

Известно, что на курорт самолет будет вылетать по пятницам в 5:30, а обратно улететь можно будет по субботам в 21:20. Программа начнет действовать с 5 июня и продлится до 8 октября 2021 года. Она захватит весь сезон отпусков.

Что касается цены, но пока она чуть выше на билеты из Омска. Купить их можно за 8-10 тысяч, а обратно прилететь гораздо дешевле, около 7 тысяч рублей.