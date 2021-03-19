«Детей страшно отпускать одних»: Жители омского поселка жалуются на агрессивную стаю собак у школы

Жители села Ростовка в Омской районе недовольны ситуацией с бездомными собаками. По их словам, по поселку бегает стая агрессивных псов. Они угрожающе гавкают на людей и совсем их не боятся. Более того, собаки оккупировали территорию местной школы и бродят прямо среди детей.

Жители уже выложили видео стаи в соцсети. На ролике псы гавкают на детей прямо у крыльца местной школы. Омичи уверяют: власти на жалобы никак не реагируют. А родители очень боятся за своих детей.

- С каждым днем увеличивается стая бездомных собак с бирками на ушах. К нам после чипирования привозят их пачками, хотя в Омском районе нет в этом году контракта на отлов собак. Везут из города, - рассказали в соцсетях недовольные жители. - От нашего села до Спецавтохозяйства, которое занимается отловом, всего 10 км, и они просто везут псов сюда. Детей страшно отпускать одних в школу, да и взрослому одному ходить страшно, собаки сбиваются в стаи и атакуют. Полное бездействие. Так и до трагедии недалеко.