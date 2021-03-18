В Омске изменится схема движения 410 маршрутки

По-новому маршрутки заработают уже в выходные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске внесли изменения в схему движения маршрутке № 410. В дептрансе сообщили, что автобусы снова будут доезжать до «ОБИ» на Левом берегу. С открытием новой дороги на Левом берегу от метромоста до 3-й Енисейской маршрут движения 410-ой изменили, чем оказались недовольны жители микрорайона Прибрежный. Им стало неудобно выезжать за пределы микрорайона. Теперь маршрут снова изменили.

Новая схема движения маршрутки №410 Фото: ВКонтакте

- Проезд автобусов будет организован по новой автомобильной дороге (дублер улицы Крупской), улицам Перелета, Степанца, дублеру улицы Лукашевича, улицам Крупской, Перелета с конечной остановкой у гипермаркета «ОБИ». Таким образом, жители микрорайона смогут без пересадок добраться до медицинских учреждений, Автовокзала, Левобережного рынка и крупных торговых центров, расположенных на улице Перелета, - сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

По новой схеме движения маршрутки начнут работать с 20 марта.