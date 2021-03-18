Бывший муж омички разбил ее автомобиль, а потом угнал его

Автомобиль удалось быстро вернуть владельцу. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию за помощью обратилась жительница села Новый Кошкуль в Тюкалинском районе. Женщина рассказала о том, что автомобиль «Черри Фора А21», который она купила прошлым летом, разбил бывший муж. Выяснилось, что с мужем 34-летняя омичка развелась уже 4 года назад, но продолжала жить с ним в одном доме, разъехаться у экс-супругов не было возможности. Они постоянно ссорились, и после одной из таких ссор мужчина взял лом и разбил капот, бампер и радиатор.

Следователи выехала на место происшествия, осмотрели автомобиль, составили протокол и уехали. Сразу после этого между бывшими супругами произошла еще одна ссора, в ходе которой мужчина потребовал отдать ему ключи от машины. Женщина отказалась. Тогда омич сам нашел ключи, сел в машину и уехал. Омичке снова пришлось обратиться в полицию на этот раз с заявлением об угоне.

Найти автомобиль и угонщика удалось быстро. Сельчанин отправился к своему приятелю, проживавшему в том же селе, чтобы вместе выпить. После всего произошедшего, мужчина стал фигурантом сразу двух уголовных дел, уточнили в пресс-службе УМВД, за угон и повреждение машины.