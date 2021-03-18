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Общество18 марта 2021 11:04

Омич установил специальное приложение и лишился 700 тысяч

Оно оказалось мошенническим
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Мошенники разработали приложение, чтобы жертвы больше им доверяли.

Фото: Евгения ГУСЕВА

47-летний омич стал жертвой дистанционных мошенников, которые, как обычно, представились сотрудниками безопасности банка. Мужчину убедили, что на его имя пытаются взять кредит в 700 тысяч рублей. Чтобы не отдать деньги мошенникам, ему срочно нужно взять такой кредит самостоятельно. Чтобы сэкономить время и сделать процедуру более удобной, мошенники предложили установить приложение банка. Омич согласился и все процедуры проводил через него. Только когда деньги со счета списались, а мошенники перестали выходить на связь, омич понял, что нужно идти в полицию.

Сейчас следователи проводят проверку, возбуждено уголовное дело, уточнили в пресс-службе УМВД.