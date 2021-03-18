Омская школьница попала в больницу с отравлением психоактивными веществами

Девочку забрали в больницу прямо с уроков. Фото: Александр ГЛУЗ

Недавно в Омске сообщали о нескольких случаев отравлений подростками наркотиками. Некоторым становилось плохо прямо на уроках, а некоторым в общественном транспорте. К счастью, во всех случаях подростков удалось спасти.

Накануне стало известно о еще одном случает такого отравления. На этот раз передоз получила 15-летняя школьница. Она поступила в больницу с диагнозом отравление психоактивными веществами. Отмечаются, что школьнице стало плохо прямо во время уроков, медики забрали подростка из школы, рассказали в пресс-службе полиции.

Сейчас в произошедшем разбираются следователи.