Омский врач за повторное нарушение масочного режима получила штраф в 15 тысяч

Женщина была на рабочем месте в больнице без средств индивидуальной защиты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильно не повезло медику одной из омских больниц. Впрочем винить себя в случившемся она может только саму себя. Врача Кормиловской центральной районной больницы дважды штрафовали за нарушение масочного режима. В сентябре прошлого году женщину заметили на рабочем месте без индивидуальных средств защиты. Тогда суд оштрафовал сибирячку на 3 тысячи рублей.

Но урок из той ситуации медик не извлекла. В марте ее снова поймали без маски в больнице. За повторное нарушение штраф был гораздо серьезнее - 15 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Кормиловского суда. Правда, женщина свою вину так и не признала - в суде она заявила, что указ о введении масочного режима является незаконным. Теперь ей придется заплатить крупный штраф.