В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста

Проект капремонта нужно разработать до конца года.

Накануне в Омске подвели итоги конкурса на ремонт Ленинградского моста. Единственной фирмой, которая соответствовал всем требованиям, стала ООО "Мост", созданная на производственной базе обанкротившегося "Мостовика" в 2019 году московскими инвесторами.

По контракту до конца года подрядчик должен провести инженерно-годезические, инженерно-геологические и другие виды изысканий, обследовать общее состояние моста, провести замеры и выяснить влияние будущих работ на Иртыш. За это бюджет заплатит 32 миллиона рублей. К концу года фирма должна составить подробный проект капремонта.

Напомним, что в прошлом году небольшой ремонт моста уже проводили, но относительно привели в порядок только проезжую часть. Из-за опасности обрушения тротуары до сих пор остаются закрытыми. Сам мост капитально не ремонтировать с момента постройки в 1959 году.