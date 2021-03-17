В Омске возбудили уголовное дело, выявив хищения при капремонте дома

Подрядная организация завысила стоимость работ и строительных материалов более чем на 100 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура проверила, как были потрачены бюджетные 2,5 млн рублей, выделенные на ремонт многоквартирного дома на улице Мельничной, 96 в Старом Кировске и нашли многочисленные нарушения. Средства подрядной организации ООО «Уют» были переведены департаментом городского хозяйства омской мэрии на основании акта о приемке выполненных работ.

Вопреки указанному в документах, подрядчики не стали штукатурить и ограждать балконы, не отремонтировали отмостку вокруг дома, а также решили обойтись без установки козырьков над балконами и над входами в подъезды. И даже тем работы, которые были выполнили, были сделаны некачественно: стены дома оказались неравномерно прокрашены, в покрытии образовались трещины, местами она и вовсе отслоилась.

Работы проводились на доме по улице Мельничной, 96.

Благодаря такому «эконом-варианту» работ подрядчик положил в свой карман дополнительно еще более 100 тысяч рублей. Были завышены как затраты на стройматериалы, так и стоимость работ.

– По указанным нарушениям прокуратурой округа в УМВД России по городу Омску направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств путем мошенничества по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Устранение нарушений и ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.