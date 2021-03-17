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Общество17 марта 2021 13:09

В Омске задержали серийного грабителя, нападавшего на женщин в лифтах

Его задержали по фотороботу
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Грабителя задержали и заключили под стражу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

48-летняя омичка накануне, как обычно возвращалась домой в поселке Солнечный на улице Волгоградская. Она не придала значения том, что в подъезд следом за ней зашел незнакомый парень. Они вместе сели в лифт, и кабина тронулась. Когда лифт подъехал к 6 этажу, молодой человек толкнул женщину, забрал у нее сумку, в которой были документы и 4 900 тысяч рублей, и сбежал. Омичка сразу пошла в полицию. Женщина хорошо запомнила нападавшего и смогла описать для составления фоторобота. По нему полицейские и узнали 25-летнего ранее судимого жителя Центрального округа.

Задержать его удалось по месту жительства. Сопротивляться он не стал, а на допросе признался, что совершил еще одно аналогичное преступление . Ограбил 62-летнюю пенсионерку в доме на улице Омская.

- На время следствия фигурант помещен под стражу. Санкцией указанной статьи УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - уточнили в пресс-службе УМВД.