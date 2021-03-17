В Омске снова заметили огромную очередь из скорых у ковидной больницы, где делают КТ

Скорые опять заметили у стен больницы. Фото: ВКонтакте

Омичи снова заметили огромную очередь скорых у ковидной МСЧ-4. Там пациентам с подозрением на коронавирус делают компьютерную томограмму (КТ). В соцсетях появилось фото, на котором около двух десятков машин службы "03" выстроились в очередь. Некоторых сибиряков такая картина напугала.

Ситуацию уже прокомментировали в омском минздраве. Все оказалось прозаично.

- В МСЧ № 4 произошла поломка томографа, устранить которую быстро, не получилось. В связи с чем, образовалась очередь из машин скорой помощи. Проблема была оперативно устранена путем изменения маршрутизации, - рассказали . Часть пациентов госпитализированы по результатам осмотра, часть направлены в другие учреждения. Инженер, который занимается работой томографа, уже приступил к устранению поломки.