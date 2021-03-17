Уже к выходным в Омске потеплеет до +4 градусов

Потепление будет сопровождаться туманами. Фото: Василий Вахрин

После нескольких морозных дней в Омскую область снова возвращается оттепель. При этом повышение температуры может сопровождаться туманами.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в среду, 17 марта, днем на улице еще сохранится минусовая температура – от -1 до -6 градусов. При этом будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на четверг, 14 марта, ночью ожидается -7…-12, днем -4…+1 градусов. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. И, кстати, опять добавится работы дорожникам – ночью будет идти снег.

В последний день рабочей недели, 15 марта, будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ночью температура значительно понизится, при прояснении ожидается мороз до -18 градусов. Зато днем воздух прогреется сразу до +4 градусов.

Кроме того, синоптики портала rp5.ru предупреждают: все эти дни и на выходных вероятен туман. А в понедельник возможно такое опасное явление, как замерзающий туман, из-за которого образуется наледь на дорогах.