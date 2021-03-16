В омском Роспотребнадзоре рассказали о третьей волне коронавируса

Специалисты убеждены: новой вспышки коронавируса удастся избежать благодаря вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Омской области начала стабилизироваться, вторая волна заболеваемости уже заметно пошла на спад. Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали, стоит ли бояться наступления третей волны.

– Прогнозы по этому заболеванию давать сложно, потому что оно еще достаточно не изучено. Начались прививки, население охотно идет прививаться. Возможно, третьей волны не будет, мы стараемся стабилизировать ситуацию. Это такой коварный вирус, который ведет себя непредсказуемо, – обнадежила специалист областного ведомства Татьяна Шахова в интервью ГТРК «Иртыш».

Напомним, в последние две недели суточный прирост заболеваемости ковидом не превышал отметку в 97 пациентов. А самый низкий показатель с начала года – 70 новых случаев – фиксировали 10 марта.