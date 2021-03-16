В минздраве объяснили, почему уволили завотделением омского онкодиспансера

Первыми об увольнении Вадима Цветкова сообщили его коллеги и пациенты.

В соцсетях появилось сообщение об увольнении заведующего отделением омского онкодиспансера Вадима Цветкова. Первыми забили тревогу пациенты. Они называют потерявшего работу медика врачом от бога и просят вернуть его.

В областном минздраве эту информацию подтвердили и объяснили решение тем, что доктор нарушал дисциплину, в частности проводил в медучреждение посторонних.

– Освобождение доктора от занимаемой должности имело под собой веские основания, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства. – Последней каплей стал факт допуска сторонних лиц, не имеющих отношения к получению и оказанию медицинской помощи в стационаре Клинического онкологического диспансера, в учреждение, что является грубым нарушением действующего законодательства по организации противоэпидемического режима против распространения COVID-19