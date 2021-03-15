В выходные на медиков скорой помощи нападали 6 раз

Пациенты матерились, буянили и отказывались ехать в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие выходные врачи скорой 6 раз пытались помочь омчам, но встретились с агрессией и неадекватным поведением. Так, например, ночью 14 марта, прохожие вызвали скорую для мужчины, который долгое время лежал в сугробе. Что с ним случилось, прохожие определить не смогли. Оказалось, мужчина был сильно пьян. Немного пришел в себя он только в машине и тут же начал вести себя неадекватно. Омич стал ругаться, размахивать руками и биться головой о стены и приборную панель. Успокоить его самостоятельно медики не смогли, поэтому обратились к бойцам Росгвардии, рассказал в пресс-службе ведомства.

Буйного омича помогли успокоить и доставить в больницу. Росгвардейцы и в других случаях оказывали медикам помощь в обращении с неадекватными пациентами.