Зарплата директора омского ПАТП №8 почти достигла 200 тысяч

Зарплаты некоторых ответственных за омский транспорт значительно выросли. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Омский дептранс обнародовал данные о средней зарплате директоров подведомственных предприятий. Оказалось, что самым высокооплачиваемым стал директор ПАТП №8 Виталий Маслик. В 2019 году он получал 145 тысяч, а в прошлом уже 186. Рост составил 41 тысячу рублей.

На втором месте по уровню зарплаты оказался директор МП «Электрический транспорт» Сергей Ткалун, которому в 2020 году платили 168,8 тысяч рублей. В январе 2021 на этом посту его сменил Сергей Фролов.

107,6 тысяч в месяц в прошлом году зарабатывала директор МП «Пассажирсервис» Наталья Сергина. Ее зарплата немного снизилась по сравнению с 2019 годом.

Меньше всех получал директор ПП№4 Геннадий Штаба. В месяц он получал практически среднестатистическую омскую зарплату – 46 тысяч рублей