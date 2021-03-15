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Общество15 марта 2021 11:14

В Омске возле ж/д-путей нашли женщину, находившуюся в федеральном розыске

Изначально ее задержали за то, что она перебиралась через рельсы в неположенном месте
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Невнимательность стоила омичке свободы.

Фото: Мария АНАНОВА

Сотрудники омской транспортной полиции задержали женщину, пытавшуюся перейти железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте.

Однако уже в отделе выяснилось, что нарушительница не только недавно подвергла свою жизнь опасности, но еще и находится в бегах. Она была объявлена в федеральный розыск из-за долгов по алиментам.

За уклонение от их оплаты женщину в ноябре приговорили к 5 месяцам исправительных работ. Подумав, что исполнять решение суда необязательно, горе-мамаша скрылась. После того, как омичку нашли, ее отправили в СИЗО, сообщает пресс-служба УМВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу.