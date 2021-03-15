Здание бывшей ТЭЦ в центре Омска превратят развлекательный центр с рестораном

Такая «красота» находится на улице Тухачевского. Фото: omchanin.livejournal.com

В самом центре города уже долгое время разрушается здание бывшей ТЭЦ-1, заброшенное еще в конце 1980-х. Несмотря на то, что находится в непосредственной близости в Омской крепости, этот объект не представляет исторической ценности – согласно документам.

Портящие общий вид территории, но до сих пор выглядящие величественно останки промышленного сооружения 1918 года постройки решили переделать в развлекательный центр. Для этого часть здания разберут, часть надстроят. Планируется, что со стороны набережной будет вход с стеклянным фасадом.

Подрядчиком работ указан столичный «Центр строительных проектов». Когда начнется воплощение проекта в жизнь, пока не известно.