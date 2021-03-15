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Общество15 марта 2021 10:28

Омичи пожаловались на яму на дороге, которую невозможно объехать

Водители рассказывают, что выбоина портит им жизнь уже несколько месяцев
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Выбоина занимает практически всю полосу, объехать ее можно только по встречке. Фото: «ЧП Омск»

Омские водители пожаловались на состояние дороги по улице Берникова в Октябрьском округе. Там образовалась выбоина внушительных размеров. Объехать ее можно только по встречной полосе.

– Там реально огромная, длинная яма! И ей уже не первый месяц, – делится впечатлениями одна из подписчиц паблика «ЧП Омск», где разместили фото ямы. – Как бы не больше полугода. Реально можно без колес остаться. Каждую пятницу там езжу, но вечером пробок нет. Кто не знает о ней, летит и [удивляется]. Заносит часто машины.

В пресс-службе мэрии прокомментировали ситуацию так:

– На улице Берникова 11 января произошла коммунальная авария. Сейчас благоустройство выполнено во временном варианте, до 1 июня благоустройство должно быть восстановлено в полном объеме.