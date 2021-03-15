Прокуратура: Котельные в Омской области работают без фильтров и загрязняют воздух

Нарушения обнаружили в Тарском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не только омичи, но, как выяснилось, и жители омского севера вынуждены дышать вредными выбросами.

После проверки прокуратура выяснила, что местные котельные работают без необходимых фильтров. Зола, образующаяся при сжигании угля, попадает прямо в воздух. Такие серьезные нарушения обнаружили сразу в нескольких организациях: Тарском, Екатерининском и Атакском психоневрологических интернатах, а также в МП «Заливинское коммунальное хозяйство» и МУП «Исток».

– В связи с указанным межрайонной прокуратурой в Тарский городской суд направлены исковые заявления с требованием установить на данных котельных предусмотренные правилами охраны атмосферного воздуха установки для очистки дымовых газов от золы (золоулавливающие аппараты), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.